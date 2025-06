SRF: Christian Stucki wird Teil der Königsrunde

Publiziert am 05.06.2025

Das Schwing-Expertenteam von SRF erhält Verstärkung: Christian Stucki, Schwingerkönig von 2019 und 134-facher Kranzgewinner, stösst zur Königsrunde um Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser, heisst es in einer Meldung von SRF. Der 40-Jährige wird in der Sendung «Schwingklub» am 23. Juni 2025 zum ersten Mal im Einsatz stehen.

Ziemlich genau zwei Jahre sind vergangen, seit Christian Stucki beim Seeländischen Schwingfest die Zwilchhose an den Nagel hängte. Dem Schwingsport blieb der Berner aber auch nach seinem Rücktritt erhalten – unter anderem stand er beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell im September 2024 als Gast für SRF im Einsatz. Nun stösst der 40-Jährige definitiv zum Expertenteam von Schweizer Radio und Fernsehen.

134 Kränze und «Schwinger-Grand-Slam»

Christian Stucki ergänzt die illustre Königsrunde mit den bestehenden Experten und Schwingerkönigen Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser. 387 Kränze und sechs Königstitel vereint das Expertenquartett. Stucki errang in seiner Aktivzeit 134 Kränze und krönte seine Karriere beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug mit dem Königstitel. Er ist zudem neben Abderhalden der einzige Schwinger, dem der «Schwinger-Grand-Slam» gelang mit Siegen am Unspunnenschwinget, Kilchbergschwinget und ESAF.

«Die Stimmung und der Applaus des Publikums im vollen ESAF-Stadion sind etwas vom Schönsten, was das Schwingen zu bieten hat. Ich freue mich sehr darauf, das nun als Experte miterleben und dem Publikum vermitteln zu dürfen», sagt Stucki. Zudem kenne er nach wie vor viele aktive Schwinger und könne auch mal «in die Garderoben reinschauen» und den Zuschauenden so den einen oder anderen besonderen Einblick bieten.

Stucki misst sich mit ESAF-Mitfavoriten

Zum ersten Mal im TV zu sehen sein wird Christian Stucki in der Sendung «Schwingklub» am Montag, 23. Juni 2025, ab 23.00 Uhr auf SRF 1. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GL, dem unbestrittenen Höhepunkt des Schwingjahres, ist er Teil des Expertenteams und der Talksendung «Königsrunde». In der Multimedia-Rubrik «Königsduell» wird sich Stucki in regelmässigen Abständen mit verschiedenen aktiven Schwingern und Mitfavoriten auf den diesjährigen Königstitel Duelle liefern. (pd/awe)