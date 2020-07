Christina Neuhaus, derzeit Leiterin von NZZ Folio, wird ab Januar 2021 die Inlandberichterstattung der NZZ verantworten. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. «Christina Neuhaus ist eine Vollblutjournalistin mit einem hervorragenden Leistungsausweis», lässt sich Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, in der Mitteilung zitieren. «Mit rund 20 Jahren Erfahrung in diversen Funktionen bei der NZZ und der NZZ am Sonntag ist sie die ideale Besetzung. Ich freue mich sehr, dass wir sie für diese Schlüsselposition in unserer Redaktion gewinnen konnten.»







Christina Neuhaus trat 2001 als Redaktorin ins Ressort Zürich der Neuen Zürcher Zeitung ein, wo sie bis 2016 schwerpunktmässig für Politik und Kommentierung zuständig war. Nach anderthalb Jahren Tätigkeit als Inlandredaktorin bei der NZZ am Sonntag wechselte sie Ende 2017 ins Inlandressort der NZZ. Im August 2019 übernahm sie die Redaktionsleitung von NZZ Folio und verantwortete dort die Neukonzeption des Magazins. Christina Neuhaus studierte Germanistik und Allgemeine Geschichte an der Universität Zürich. Nach Stationen bei den Wädenswiler Nachrichten, der March Höfe Zeitung und der Linth Zeitung war sie bis Ende 2000 beim Anzeiger von Uster/Zürcher Oberländer für Regionales und Kantonalpolitik zuständig.

Christina Neuhaus übernimmt die Leitung des Ressorts Inland von Michael Schoenenberger, der die NZZ Ende 2020 nach vier erfolgreichen Jahren in dieser Funktion verlassen wird, um Mitinhaber und Partner beim Kommunikations- und Beratungsunternehmen Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten zu werden (persoenlich.com berichtete). (pd/lol)