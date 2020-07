Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: Michael Schoenenberger wird PR-Berater

Per 1. Januar 2021 wird Michael Schoenenberger Partner bei Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten, wie es in einer Mitteilung heisst. Schoenenberger verfügt als ehemaliger Geschäftsführer und stellvertretender Chefredaktor, als Senior Consultant für Public Affairs und Kommunikation sowie als Leiter der Inlandredaktion der NZZ über eine langjährige und breite Erfahrung in diversen Disziplinen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Medien und Öffentlichkeit.

Mit dem Wechsel bringe der Medien- und Kommunikationsexperte sein Fachwissen, seine Beratungsexpertise und sein breites Netzwerk in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien in das Kompetenz-Portefeuille von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten ein. Schoenenberger ergänze das Team in der strategischen Kommunikations- und Wirtschaftsberatung wie auch in der Beratung und Positionierung von Führungspersönlichkeiten, Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien.

Einen Schwerpunkt setze Schoenenberger bei der politischen Risikoanalyse und dem Issues Management, die zunehmend entscheidend für die Reputation, die Positionierung und den Geschäftserfolg von nationalen und internationalen Unternehmen sind. Weitere Akzente setzt der Politikwissenschafter und Historiker laut Mitteilung bei der digitalen Kommunikation (Social Media) sowie bei der Entwicklung von strategischen Narrativen an der Schnittstelle von Kommunikation, Brand und Entertainment, die eine nachhaltig erfolgreiche Positionierung von Unternehmen ermöglichten. (pd/lol)