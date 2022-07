Tamedia: Christoph Zimmer wechselt zum Spiegel

Christoph Zimmer, Chief Product Officer von Tamedia, hat sich entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Er wird ab November 2022 neuer Leiter der Produktentwicklung der Spiegel-Gruppe in Hamburg, wie es in einer Mitteilung heisst. Zimmer wird als Teil einer Doppelspitze mit Torben Sieb den Bereich Produkt und Vertrieb leiten und die Pay-First-Strategie der Gruppe vorantreiben.

Zimmer folgt in seiner Funktion auf Stefan Ottlitz, der in Personalunion seit 2020 auch Co-Geschäftsführer des Hamburger Verlags ist und sich zukünftig auf diese Aufgabe in der Doppelspitze mit Thomas Hass konzentrieren wird.

Der 45-Jährige ist seit 2019 Chief Product Officer bei Tamedia und seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Funktion habe er massgeblich zur digitalen Entwicklung von Tamedia beigetragen, heisst es weiter. Gemeinsam mit seinem Team führte er unter anderem Mobile first in den Redaktionen ein, leitete den Relaunch 2020 sowie die Einführung des neuen digitalen Redaktionssystems. Zudem baute er das Produkt-Team in seiner heutigen Form auf und übernahm 2021 zusätzlich zu den digitalen Redaktionsteams in der Deutschschweiz die Verantwortung für die digitale Redaktion in der Romandie.

Von 2006 bis 2018 leitete Christoph Zimmer die Kommunikation der heutigen TX Group (damals Tamedia) und verantwortete Projekte wie den Bau des neuen Hauptsitzes oder den Aufbau der Meinungsumfragen.

«Christoph Zimmer hat massgeblich zur digitalen Transformation der Marken und Redaktionen von Tamedia beigetragen. Und das mit messbarem Erfolg: Die Zahl der digitalen Abonnemente hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt», sagt Marco Boselli, Co-Geschäftsführer von Tamedia, laut Mitteilung. Mit seiner Fachkenntnis und seinem Engagement habe er wichtige Grundsteine gelegt, damit das Unternehmen auf seinem Weg in die digitale Zukunft weiterhin kraftvoll voranschreiten könne. (pd/wid)