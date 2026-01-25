SRF: Claudia Badertscher macht sich selbstständig

Publiziert am 25.01.2026

Claudia Badertscher macht sich als Journalistin sowie als Strategie- und Kommunikationsberaterin selbstständig. «Nach zwanzig Jahren Erfahrung in Journalismus und Leitung möchte ich meine Erfahrung dort einbringen, wo Organisationen vor neuen strukturellen und kommunikativen Herausforderungen stehen», sagt sie gegenüber persoenlich.com. Ihr Anspruch bleibe derselbe: «Komplexe Themen verständlich, glaubwürdig und wirkungsvoll zu vermitteln.»

Badertscher arbeitete seit 2011 in verschiedenen Funktionen bei SRF: als Inland- und Investigativjournalistin für die «Tagesschau» und «10 vor 10», als sendungsverantwortliche Produzentin für «10 vor 10» sowie als Reporterin beim «Kassensturz». Zudem war sie publizistisch verantwortlich für das Reportageformat «rec.» für die junge Zielgruppe und arbeitete für Spezialformate wie die «Wahlfahrt» mit Mona Vetsch. Sie zeichnete auch für die Dokumentarfilm-Serie «Die jungen Diplomaten» mitverantwortlich.

Badertscher leitete das multimediale Team «Reportagen & Talk» mit rund 40 Journalistinnen und Journalisten mit, zu dem unter anderen die Redaktionen von «Reporter», «rec.», «Mona Mittendrin» und «Input» gehören. Im unternehmensweiten Transformationsprojekt «SRF 2024» verantwortete sie die Co-Leitung des Streams Information und brachte die Schaffung von SRF Investigativ auf den Weg. «Am wichtigsten waren mir stets die fundierte Recherche und das Engagement für die Qualität des Service public», schreibt Badertscher dazu. «Mich interessiert, wie Wandel verständlich, glaubwürdig und verantwortungsvoll gestaltet werden kann – daran möchte ich künftig mitarbeiten.» (cbe)