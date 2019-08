Teleclub: Claudia Lässer moderiert neue Talkshow

«Zoom Persönlich» erhält Zuwachs. Im Rahmen der seit 2013 wöchentlich ausgestrahlten Sendung lanciert Claudia Lässer, Moderatorin und Leiterin von Teleclub Sport und Teleclub Zoom sowie Mitglied der Geschäftsleitung, eine monatliche Talkrunde und empfängt Gäste zum Gespräch im Studio, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Für mich macht der Reiz des neuen Formats aus, dass ich mich teils auch kontroversen gesellschaftlichen Themen widmen und diese mit meinen Gästen aufgreifen kann. Dabei haben wir die Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen», wird Lässer zitiert.

Zum Start am 28. August diskutiere die Businessfrau und Mutter gemeinsam mit Gästen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So sitzen sowohl Vollzeitmamis wie auch Working Moms am Tisch.

Irène Kälin (Nationalrätin und Mutter), Mirjam Lamberti (Vollzeitmami von drei Kindern), Muriel Tsamis (Working Mom) und die Soziologin Karin Schwiter hätten unterschiedliche Auffassungen, was das Mamisein angeht. In einer Talkrunde über Rollenaufteilung, Modelle, Herausforderungen, Verhaltensnormen und Erziehungsstilen versuchen sie, die anderen von ihren Einstellungen zu überzeugen.

«Zoom Persönlich – Die Talkshow» zum Thema «Working Mom» läuft als Erstausstrahlung am Mittwoch, 28. August um 20 Uhr und um 22 Uhr auf Teleclub Zoom im Free-TV. (pd/log)