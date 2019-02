SRF: Claudia Stahel berichtet neu aus China

Claudia Stahel, seit vier Jahren Wirtschaftsredaktorin bei SRF, wird neu aus China berichten. Sie folgt auf Pascal Nufer, der seit Anfang 2014 aus China berichtete und Ende April in die Schweiz zurückkehrt, wie es in einer Mitteilung heisst. Nufer nehme sich zuerst eine Auszeit. In welcher Funktion er danach für SRF tätig sein wird, ist laut Mitteilung noch offen.

Das chinesische Jahr des Schweins hat mir bereits viel Glück gebracht... Ich freue mich riesig für @SRF aus China berichten zu dürfen! #SRF @chinacuckoohttps://t.co/J2HV0k41C2 — Claudia Stahel (@Clava_Stahel) 5. Februar 2019



«Der Korrespondentenposten in Shanghai verlangt nebst breitem journalistischem Know-how, Auslanderfahrung und einem guten Gespür für bildstarke Sujets vor allem einen langen Atem, Hartnäckigkeit und viel Eigeninitiative», wird Reto Gerber, Leiter TV-Auslandredaktion, zitiert. «All dies, und vieles mehr, bringt Claudia Stahel mit. Es freut mich deshalb sehr, dass sie künftig für uns aus China berichten wird.»

Weiterbildung in Mobile Journalism

Stahel hat 2009 an der Universität Bern mit dem Master of Science in Economics abgeschlossen. Bereits während ihres Studiums sammelte sie im Rahmen von Praktika journalistische Erfahrung, unter anderem beim ZDF-Wirtschaftsmagazin «Wiso» und beim SRF-Nachrichtenmagazin «10vor10».

Nach zwei Jahren als Stagiaire bei der «SonntagsZeitung» bekam Stahel dort Anfang 2011 eine Anstellung als Wirtschaftsredaktorin. In der gleichen Funktion war sie von Ende 2011 bis Ende 2014 im Newsroom der Blick-Gruppe tätig. Anfang 2015 wechselte Stahel in die TV-Wirtschaftsredaktion von SRF, wo sie seither Reportagen und Berichte für die «Tagesschau», «10vor10» sowie «Eco» realisiert.

Im Sommer 2017 übernahm Stahel während zwei Monaten die Stellvertretung von Russland-Korrespondent Christof Franzen in Moskau. Seit einem Jahr hat sich die Wirtschaftsredaktorin insbesondere in Mobile Journalism, das heisst im Produzieren von kompletten Beiträgen mit dem Handy, weitergebildet und engagiert. Zudem absolviert die 39-Jährige noch bis Frühling 2019 einen CAS in Datenjournalismus. (pd/cbe)