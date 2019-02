Radio SRF 1: Claudio Righetti zu Besuch bei «Persönlich»

Die Übersetzerin Roberta Ottolini Kühni und Markenstratege Claudio Righetti treffen sich am Sonntag im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken zum Gespräch mit Moderator Dani Fohrler, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst.

Schon als Teenager ging Righetti eigene Wege. Er begann Kunst zu sammeln, organisierte Kunstausstellungen und war noch keine 20, als er eine Galerie und einen Kunstverlag gründete. Schon mit 25 Jahren galt er als einer der erfolgreichsten Galeristen der Schweiz. Der 51-Jährige ist bestens vernetzt in Politik, Adel, Kunst und Showbusiness. Die Hollywoodschauspielerin Ursula Andress ist nur eine von vielen illustren Persönlichkeiten in seinem Freundeskreis. Von sich reden macht Righetti zudem immer wieder als Markenstratege mit grossen Ideen.

Kühni kennt den Alltag mit Bundesräten aus dem Effeff. Sie war persönliche Sekretärin von alt Bundesrat Samuel Schmid und alt Bundesrat Adolf Ogi. Für Ogi führt sie noch heute das «Bureau Ogi». Zudem arbeitet sie als Übersetzerin für das Bundesamt für Sport.

Die Gesprächssendung «Persönlich» von Radio SRF 1 wird am Sonntag, 24. Februar, live aus dem Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken gesendet. Der Eintritt ist frei, Türöffnung ist um 9 Uhr, Beginn der Sendung um 10 Uhr. (pd/as)