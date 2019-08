SRF: Claudio Spescha neues «Tagesschau»-Gesicht

Das Moderationsteam der «Tagesschau» am Mittag und am Vorabend ist wieder komplett: Claudio Spescha folgt ab September 2019 auf Maureen Bailo, die SRF verlässt. Der 48-jährige Bündner ist seit Ende 2014 als Newsjournalist für die «Tagesschau» tätig und wird nun zu einem Gesicht der Sendung, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Es freut mich, dass ich in Zukunft neben meiner Arbeit als Redaktor und Reporter durch die ‹Tagesschau› führen darf und so die engagierte Arbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag leisten, nach aussen tragen kann», wird Spescha zitiert. Andrea Krüger, Leiterin Videoredaktion, ergänzt: «Claudio Spescha kennt die ‹Tagesschau› seit vielen Jahren, er kennt die hohen Qualitätsansprüche und bringt dank seiner Live-Erfahrung als Reporter die besten Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Aufgabe mit.»

Spescha hat in Zürich und Montpellier Romanistik und Publizistik studiert und mit dem Lizenziat abgeschlossen. Der in Chur aufgewachsene Bündner mit Wurzeln in der Surselva verfügt über eine lange Erfahrung im audiovisuellen Journalismus. Ab 2004 arbeitete er zehn Jahre lang für RTR, zuerst als Radiojournalist in Chur, wo er unter anderem Info-Magazine moderierte, ab 2010 dann als Bundeshauskorrespondent für Radio und TV in Bern. Im Bundeshaus moderierte er auch die TV-Debatte «Controvers» von der Parlamentssession der Eidgenössischen Räte.

Im November 2014 wechselte Spescha zu SRF, wo er bis 2018 als Redaktor und Reporter für die «Tagesschau» im Einsatz war. Seit November 2018 ist er Mitglied der Inland- und der Videoredaktion im Newsroom. (pd/cbe)