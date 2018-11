Das Weisse Haus muss den ausgesperrten CNN-Reporter Jim Acosta nach Angaben des Senders wieder zulassen. Ein US-Bundesrichter ordnete am Freitag in einer einstweiligen Verfügung die Wiederzulassung des Journalisten an.



Das Weisse Haus hatte Acostas Akkreditierung in der vergangenen Woche bis auf weiteres suspendiert, nachdem US-Präsident Donald Trump und der Journalist bei einer Medienkonferenz verbal aneinandergeraten waren (persoenlich.com berichtete). (sda/afp/eh)