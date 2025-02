Keystone-SDA: Cornelia Jost übernimmt Content Development

Publiziert am 25.02.2025

Cornelia Jost trat 2010 zunächst in die Verkaufsabteilung der Agentur ein. Im Jahr 2016 wechselte sie in die Redaktion, absolvierte dort eine zweijährige Stage und erhielt anschliessend eine Festanstellung im Inlandressort. In den vergangenen Jahren unterstützte sie zudem regelmässig die Bundeshaus-Redaktion und war ab 2022 massgeblich am Aufbau der Abteilung Content Development beteiligt, schreibt Keystone-SDA in einer Medienmitteilung.

Die Abteilung Content Development ist zuständig für die Entwicklung von multimedialen Inhalten wie Liveblogs, Visualisierungen wie jüngst bei den Wahlen in Deutschland oder Bildergalerien im Ready-to-publish-Format.

Die 37-jährige Cornelia Jost verfügt über einen Master in digitalem Journalismus von der Hamburg Media School. Sie wirkte in den letzten Jahren bei mehreren Innovationspro-jekten mit, unter anderem bei der Etablierung neuer Formate wie dem Liveblog.

Mit der Ernennung von Cornelia Jost ist die Besetzung der erweiterten Chefredaktion von Keystone-SDA nun komplett. Diese umfasst weiter Nicolà Wenger (italienischsprachige Re-daktion), Christian Rovere (französischsprachige Redaktion), Sandro Mühlebach (deutschsprachige Redaktion, Stv. Chefredaktor), Laurent Gilliéron (Visueller Bereich, Stv. Chefredaktor) und Valentin Oetterli (Sport). (pd/spo)