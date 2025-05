Publiziert am 10.05.2025

Die Journalistin Simona Boscardin lanciert derzeit ein Crowdfunding für das journalistische Projekt «On Fire». Das Projekt setzt auf journalistische Formate, die sich an aktuellen Mediengewohnheiten junger Menschen orientieren – mit nahbarer Sprache und visuell starker Aufbereitung.

«On Fire» startete vor zwei Jahren als Bachelorarbeit von Boscardin an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in Koproduktion mit dem SRF. Nun soll das Projekt weiterentwickelt werden und in die Schweizer Medienlandschaft eintreten. Die Macherin beschreibt das Konzept als «eine Mischung aus ‹Last Week Tonight› und ‹ContraPoints›, but make it Swiss and journalistic».

Als erstes Format ist der Podcast «Zu hot für'd Tagesschau» geplant, in dem die beiden Journalistinnen Linda Leuenberger und Simona Boscardin wöchentlich aktuelle Themen einordnen wollen. Für die Startfinanzierung benötigt das Projekt 40'000 Franken, für eine komplette Videostaffel werden insgesamt 120'000 Franken veranschlagt. Neben dem Crowdfunding erhält das Projekt bereits Unterstützung durch den Z-Kubator und steht in Austausch mit verschiedenen Stiftungen.

Das Projekt positioniert sich als Alternative zu traditionellen Medienformaten und will zeigen, wie journalistische Innovation auch ausserhalb etablierter Redaktionsstrukturen entstehen kann. (cbe)