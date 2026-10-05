Publiziert am 05.10.2026

WAV wurde 2021 gegründet und hat keinen eigenen Publikationskanal. Die Recherchen erscheinen bei Partnermedien. Nach eigenen Angaben sind aus 61 Rechercheprojekten 280 Publikationen in 67 Medien entstanden. Mit einem Crowdfunding will die Organisation ihre Finanzierung auf eine stabilere Basis stellen. Die Kampagne läuft unter dem Motto «WAV-Recherchen stören. Stör mit.»

Im Dezember 2025 zeigte WAV zusammen mit der Republik, dass der US-Konzern Palantir sieben Jahre lang erfolglos versucht hatte, Schweizer Bundesbehörden als Kunden zu gewinnen. Im Juni 2026 wies das Kollektiv mit Correctiv.Schweiz und dem Konsumentenmagazin Saldo nach, dass acht Pensionskassen rund 638 Millionen Franken in die Rüstungsindustrie investieren. Eine weitere Recherche mit Finanz und Wirtschaft befasste sich mit chinesischen Joint Ventures der UBS, die Aktien sanktionierter Militärkonzerne halten.

Am 23. Oktober feiert das Kollektiv das Jubiläum mit einem öffentlichen Fest im Stall 6 der Gessnerallee in Zürich. (pd/nil)