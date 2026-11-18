Publiziert am 18.11.2026

Nur 37 Prozent der KMU haben eine klare Strategie für ihr digitales Marketing, 51 Prozent haben keine. Auch bei der Bedeutung ist das Bild geteilt: 41 Prozent halten digitales Marketing für wichtig, 42 Prozent nicht. Wer es für wichtig hält, hat eher eine Strategie: Bei diesen Unternehmen sind es 60 Prozent, bei jenen, die es für unwichtig halten, 15 Prozent.

Die Ergebnisse stammen aus dem «KMU Digital Pulse 2026» von Localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU), heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Intervista hat dafür im Mai 504 Marketingverantwortliche befragt. Im September waren die Resultate zur KI-Nutzung erschienen (persoenlich.com berichtete).

Damit knüpfen die neuen Daten an den ersten Teil der Studie an: Insgesamt 58 Prozent der KMU haben noch nie nachgeschaut, was KI-Suchen über sie ausgeben. Bei jenen ohne klare Strategie sind es 75 Prozent, bei jenen mit Strategie 36 Prozent. «Wem digitales Marketing wichtig ist, der hat auch eher eine klare Strategie dafür. Wo diese fehlt, wird seltener nachgeschaut, wie das eigene Unternehmen in KI-Suchen erscheint», lässt sich Studienleiter Thomas Wozniak in der Mitteilung zitieren.

Grösse macht den Unterschied

Für die Hälfte der KMU (51 Prozent) gewinnt digitales Marketing künftig an Bedeutung, acht Prozent erwarten eine Abnahme. Der Anteil steigt mit der Unternehmensgrösse: Bei Mikrounternehmen mit bis zu neun Beschäftigten sind es 49 Prozent, bei kleinen Unternehmen 66 Prozent und bei mittleren mit 50 bis 249 Beschäftigten 80 Prozent. Ähnlich verhält es sich bei der Strategie. Diese haben 35 Prozent der Mikro-, 45 Prozent der kleinen und 57 Prozent der mittleren Unternehmen.

Dasselbe Muster zeigt sich beim Budget. Ohne eigenständiges Marketingbudget sind 59 Prozent aller KMU, weitere 20 Prozent geben weniger als 2500 Franken pro Jahr aus. Mikrounternehmen machen laut Bundesamt für Statistik rund 90 Prozent der Schweizer Unternehmen aus und prägen die Gesamtwerte entsprechend stark. Von ihnen haben 62 Prozent kein eigenes Budget, bei den kleinen Unternehmen sind es 30 Prozent, bei den mittleren 20 Prozent. 10’000 Franken oder mehr budgetieren 31 Prozent der kleinen und 55 Prozent der mittleren Unternehmen. Gut ein Viertel der mittleren setzt 50’000 Franken oder mehr ein. Für die nächsten zwölf Monate rechnen 32 Prozent aller KMU mit einem höheren Budget für digitales Marketing, 13 Prozent mit einem tieferen.

Zeit als grösste Hürde

Als Hindernisse nennen die Befragten am häufigsten fehlende Zeit (35 Prozent), die schwierige Erfolgsmessung (32 Prozent) und zu wenig Budget (30 Prozent). Es folgen fehlendes Know-how (23 Prozent) und die Vielzahl an Kanälen und Tools (22 Prozent). 27 Prozent sehen keine wesentlichen Hindernisse. Laut den vertiefenden Ergebnissen messen nur 22 Prozent der KMU ihre Marketingergebnisse regelmässig.

Dass sich Inhaberschaft oder Geschäftsleitung selbst ums digitale Marketing kümmern, gilt besonders für Mikrounternehmen (79 Prozent). Bei mittleren Unternehmen liegt es am häufigsten bei einer internen Fachperson oder einem Marketingteam (44 Prozent). Ein Befund, der nicht in der Mitteilung steht, betrifft die Agenturen: 29 Prozent der KMU geben an, externe Unterstützung zu benötigen. Tatsächlich arbeiten laut Localsearch aber nur sechs Prozent mit einer Agentur, mit Freelancern oder mit einer Kombination aus internen und externen Kräften.

«In den meisten KMU kümmert sich die Chefin oder der Chef selbst ums Marketing – neben dem Tagesgeschäft. Nicht das Budget ist der grösste Engpass, sondern die Zeit», wird Irène Dumas, CMO von Localsearch, zitiert.

Website vor Social Media

Bei den Prioritäten für die nächsten zwölf Monate steht die eigene Website an erster Stelle (37 Prozent). Es folgen die Social-Media-Präsenz (29 Prozent), die Kundengewinnung über digitale Kanäle (23 Prozent) und eine bessere Auffindbarkeit im Internet (21 Prozent). Die Sichtbarkeit in KI-Suchen wollen 16 Prozent verbessern. Digitale Werbung (sieben Prozent), Online-Terminbuchungen (sechs Prozent) und Online-Bewertungen (fünf Prozent) folgen mit Abstand. Für 32 Prozent hat digitales Marketing derzeit keine Priorität.

Dumas verweist in der Mitteilung auf sogenannte Zero-Click-Suchen, bei denen KI-Tools Antworten liefern, ohne dass eine Website aufgerufen wird. Diese stützten sich auch auf Unternehmensprofile und Online-Bewertungen. Das Unternehmen, das unter anderem Local.ch und Search.ch betreibt, verkauft KMU selbst Produkte für die digitale Sichtbarkeit. (pd/cbe)