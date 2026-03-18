SRF: Curdin Vincenz wird Italien-Korrespondent

Publiziert am 18.03.2026

SRF hat seine Korrespondentenstelle in Rom neu besetzt: Ab Sommer berichtet Curdin Vincenz aus Italien und dem Vatikan. Vincenz ist seit 1996 für SRF tätig – in wechselnden Funktionen als Moderator, Redaktor, Produzent sowie als Regional- und Zürich-Korrespondent. Seit Herbst 2016 gehört er der Bundeshausredaktion an. In Rom wird er multimedial für Radio, TV und Online arbeiten, teilt SRF mit.

«Was in Italien politisch und gesellschaftlich passiert, ist für viele Menschen in der Schweiz von grossem Interesse», wird Vincenz in der Mitteilung zitiert. Italien sei nicht nur Nachbarland, sondern auch Ausland-Reiseziel Nummer eins.

Er folgt in Rom auf Simona Caminada. Die 39-Jährige wird ab Sommer Teil der Regionalredaktion Ostschweiz und Graubünden, wo sie sich die Graubünden-Korrespondentenstelle mit Sandro Oertli teilen wird. (pd/spo)