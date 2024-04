UseTheNews: Dachorganisation fördert Nachrichtenkompetenz

Unter dem Titel «UseTheNews» («Nutze die Nachrichten») entsteht in der Schweiz eine Dachorganisation zur Förderung von Nachrichtenkompetenz. Diese will in Zeiten von zunehmender Desinformation die Bevölkerung unterstützen, selbstbestimmt Medien zur Bildung der eigenen Meinung zu nutzen.

Träger sind die Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Unterstützt werden sie von der Stiftung Mercator.

Die neue Organisation bündelt den Angaben zufolge zahlreiche Initiativen und Projekte. Geplant sind unter anderem Bildungsangebote, Veranstaltungen, Medienforschung und Studien.

Jugendliche und andere Bevölkerungsgruppen sollen ihre Nachrichtenkompetenz verbessern können. Dazu zählen die Fähigkeiten, Nachrichten kritisch zu bewerten, Quellen zu überprüfen, Medien zu verstehen und Informationen sachgerecht zu analysieren.

Die Promotoren streben laut Mitteilung eine Vernetzung von Bildung, Wissenschaft und Journalismus an. Sie wollen damit einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten.

Die nationale Dachorganisation Use The News Schweiz versteht sich als Hub für eigene Beiträge und Angebote der Partnerorganisationen. International arbeitet sie unter anderem mit der deutschen Nachrichtenagentur DPA und der niederländischen Agentur ANP zusammen. (sda/cbe)