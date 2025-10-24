Journal du Jura: Dan Steiner übernimmt Chefredaktion

Publiziert am 24.10.2025

Dan Steiner-Herrmann tritt am 1. November die Nachfolge von Laurent Kleisl als Chefredaktor des Journal du Jura an. Der 38-Jährige war bereits seit 2021 stellvertretender Chefredaktor der Zeitung und hatte in dieser Funktion aktiv zur redaktionellen Entwicklung der Tageszeitung sowie zur Stärkung ihrer regionalen Verankerung beigetragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Steiner begann seine Laufbahn beim Journal du Jura 2013 als freier Mitarbeiter, bevor er 2018 fest angestellt wurde. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Journalismus und Kommunikation der Universität Neuenburg. (pd/cbe)