20 Minuten: Daniel Gygax wird WM-Experte

Publiziert am 09.04.2026

20 Minuten ergänzt sein Expertenteam für die Fussball-Weltmeisterschaft mit dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler Daniel Gygax. Er wird das Turnier als Kolumnist begleiten und Einschätzungen zu Spielen, Teams und aktuellen Entwicklungen liefern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In meinen Kolumnen werde ich meine Eindrücke ehrlich, direkt und unverfälscht wiedergeben – genau so, wie ich es als Spieler immer gemacht habe», wird Gygax zitiert.

Neben Gygax gehört auch Ana Maria Markovic zum Expertenteam; dazu kommen Redaktoren vor Ort. Die Beiträge des Expertenteams sollen während der gesamten Weltmeisterschaft laufend erscheinen.

Sven Forster, Ressortleiter Sport bei 20 Minuten, begründet die Wahl von Daniel Gygax: «Er hat drei grosse Turniere selbst erlebt und bringt entsprechend wertvolle Perspektiven aus erster Hand mit. Gleichzeitig hat er in den vergangenen Jahren als Experte eindrücklich gezeigt, dass er komplexe Spielsituationen verständlich, klar und pointiert einordnen kann.» (pd/cbe)