20 Minuten: Ana Maria Marković wird WM-Expertin

Publiziert am 20.03.2026

Die in der Schweiz aufgewachsene Spielerin, die bereits an der Frauen-EM 2025 als Kolumnistin für 20 Minuten tätig war, übernimmt diese Rolle nun auch für die Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Marković wird in Kolumnen sowie als Expertin in Schaltungen und weiteren Formaten auftreten. Sie ist derzeit in den USA aktiv und kennt das Gastgeberland aus eigener Erfahrung, wie es in einer Mitteilung heisst. Das WM-Expertenteam soll in den kommenden Wochen durch weitere Fachpersonen ergänzt werden.

«Ich bin Fussballerin durch und durch – und mein Wissen über das Spiel ist gross. Ich lebe diesen Sport jeden Tag, ich kenne die Dynamiken in einer Mannschaft, ich weiss, wie sich Druck anfühlt, wie es ist, wenn ein Spiel kippt oder wenn eine Kabine emotional brodelt. Genau dieses Wissen bringe ich als Expertin für die WM 2026 ein», wird Marković zitiert.

Chefredaktorin Désirée Pomper sagt: «Ana bringt als aktive Fussballerin viel Fachwissen und eine klare Meinung mit. Sie analysiert Spiele auf den Punkt, kritisch und verständlich – genau das schätzen wir bei 20 Minuten.» Sportressortleiter Sven Forster ergänzt: «Ana hat bereits an der EM 2025 mit ihren Insights und ihrem grossen Fussballwissen aufgetrumpft. Für unser WM-Team ist sie eine grosse Verstärkung.» (pd/cbe)