Ringier: Daniel Künzli wechselt zu Blick TV

Der 23-Jährige stösst am 1. April 2022 zum Team von Blick TV als Creative Video Producer. Die neu geschaffene Stelle werde direkt an die Programmleitung angegliedert sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei wird Künzli jeglichen Video-Content der Videoredaktion und des Formate-Teams bereichern und das Reporter-Team mit eigenen Video-Storys unterstützen. Bisher war er bisher bei den diversen Radiosendern von CH Media, darunter Radio 24, für die Produktion des Video Contents verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehörten die Konzeption, Umsetzung sowie Postproduktion von diversen Videoformaten, wie jüngst zum Beispiel die Serie «Züri Backstage».

«Nach knapp fünf Jahren bei AZ Medien/CH Media, freue ich mich riesig, ein anderes Medienhaus kennenzulernen und ab April im Team von Blick TV die Bewegtbildinhalte mitzugestalten», wird Daniel Künzli in der Mitteilung zitiert.

Auch Sandro Inguscio, Chefredaktor Blick.ch und Blick TV, verspreche sich viel vom Neuzugang: «Die bisherige Arbeit von Daniel spricht für sich. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir ihn für unser Team gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, er wird unsere bereits starken Bewegtbildinhalte mit seinen Fähigkeiten noch mehr bereichern», so Inguscio laut Mitteilung. (pd/mj)