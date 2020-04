Ringier Axel Springer Schweiz: Daniel Pillard tritt in den Ruhestand

Daniel Pillard, Geschäftsführer Ringier Axel Springer Schweiz Romandie, tritt nach langjähriger Tätigkeit bei Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz (RASCH) per Ende April 2020 in den Ruhestand. Im Zuge dessen schafft RASCH Romandie per 1. Mai 2020 eine lokale Geschäftsleitung, die direkt an CEO Alexander Theobald berichten wird.

Nach 34 Jahren bei Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz (RASCH) wird Daniel Pillard am 30. April 2020 seine aktive Tätigkeit beenden und im ordentlichen Rentenalter von 65 Jahren den Ruhestand antreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Januar 2016 ist Pillard Geschäftsführer von Ringier Axel Springer Schweiz in der Romandie.



Seine Karriere bei Ringier begann er 1983, wo er unter anderem als Journalist, Chefredaktor bei L’illustré und Dimanche.ch sowie als stellvertretender Chefredaktor bei L’Hebdo tätig war. Von 2003 bis Ende 2015 hatte Pillard bereits die Leitung von Ringier Romandie inne. Zwischen 2007 und 2008 amtete er zudem als Geschäftsführer Ringier Schweiz und Mitglied der Ringier Konzernleitung.

Im Zuge dieser Veränderung wird in Lausanne per 1. Mai 2020 eine lokale Geschäftsleitung gebildet, die in Zukunft direkt an Alexander Theobald, CEO Ringier Axel Springer Schweiz, berichtet. Das «Comité de direction local» besteht aus Gaël Hurlimann (Chefredaktor Digital, Le Temps), Michel Jeanneret (Chefredaktor L'illustré), Madiha Favre (Marketing-Direktorin Romandie) sowie Olivier Schwarz (Finanzdirektor Romandie).



«Mit der neuen Struktur von Ringier Axel Springer Schweiz Romandie sind wir zukünftig optimal aufgestellt und bringen die nötige Agilität mit, um weiterhin flexibel auf den sich ständig wandelnden Markt zu reagieren», wird Alexander Theobald, zitiert.



In ihren jeweiligen Bereichen berichten das Marketing in Lausanne unverändert an Roland Wahrenberger (CMO RASCH) und die Finanzen an Marcel Hürlimann (CFO RASCH). Neu berichtet das HR Team Romandie direkt an Patricia Franzoni (Head HR RASCH). Das Portfolio von RASCH Romandie umfasst folgende Titel: L’illustré, Le Temps, PME Magazine, TV8. Diese werden durch die neue Brand Sales-Organisation von Ringier vermarktet, an deren Spitze in Lausanne weiterhin Anne-Sandrine Backes Klein (Sales Director Romandie) steht. (pd/wid)