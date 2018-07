SRF: Daniel Voll geht nach Frankreich

Auslandredaktor Daniel Voll bricht in diesen Tagen nach Paris auf. Wie SRF in einer Mitteilung schreibt, ist er ab dem 1. August neuer Frankreich-Korrespondent von Radio SRF. Als langjähriger Auslandredaktor und Korrespondent kenne sich Voll in Frankreich und mit den europäischen Institutionen bestens aus, so SRF.

Voll begann seine Karriere 1990 beim Regionaljournal Zürich. Später folgte der Wechsel in die Wirtschaftsredaktion in Bern. Von 1998 bis 2003 berichtete er als Korrespondent aus Brüssel über die EU und Frankreich. Er studierte an der Universität Zürich Germanistik, Philosophie und Literatur.

Sein Vorgänger, Charles Liebherr, kehrt per 1. August in die Auslandredaktion nach Bern zurück. (pd/eh)