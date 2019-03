Weltwoche: Darbellay-Anhänger kauft ganzen Zeitungsstapel

Trotz Gerichtsverbot ist in der aktuellen Printausgabe der «Weltwoche» ein Artikel über den Walliser CVP-Regierungsrat Christophe Darbellay zu lesen. Als die superprovisorische Verfügung des Gerichts ankam, war das Magazin bereits in Druck und Distribution (persoenlich.com berichtete).

Wie die «SonntagsZeitung» mit Verweis auf den «Walliser Boten» berichtet, war das Heft an machen Kiosken im Wallis ausverkauft. Offenbar wurde am Donnerstagmorgen in Sitten ein Mann gesichtet, der einen ganzen Stapel des Magazins weggekauft hat. (wid)