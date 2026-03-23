Schaffhauser Nachrichten: Dario Muffler wechselt zur Migros

Publiziert am 23.03.2026

Dario Muffler übernimmt bei der Migros eine Stelle als «strategischer Projektleiter Kommunikation», wie der Detailhändler mitteilt. Aktuell ist der 32-jährige Journalist Mitglied der Redaktionsleitung der Schaffhauser Nachrichten und zuständig für die Content Distribution.

«Nun ist der richtige Moment gekommen»

«Ich durfte in den letzten gut zehn Jahren im Journalismus unheimlich viel lernen, komplexe Themen recherchieren und Geschichten erzählen, die etwas auslösen. Nun ist für mich der richtige Moment gekommen, ein neues Umfeld nicht nur durch Recherche auszuloten, sondern mit Leib und Seele mein Know-how dort einzubringen», schreibt er auf Anfrage.

Muffler hatte erst Anfang Jahr die Leitung Content Distribution übernommen. Davor war er Ressortleiter Kanton (persoenlich.com berichtete). Seine Stelle wird ausgeschrieben, wie Chefredaktor Robin Blanck mitteilt. Content Distribution habe in der heutigen Zeit eine grosse Bedeutung, betont er.

Kaderausbildung bei der Schweizer Armee

Muffler hat an der Universität Zürich Germanistik, Geschichte und Computerlinguistik studiert, danach bei SRF eine Stage absolviert und auf der Redaktion der Schaffhauser Nachrichten in verschiedenen Positionen gearbeitet, schreibt Migros weiter. Parallel dazu hat er am MAZ in Luzern den Führungslehrgang Redaktionsmanagement und bei der Schweizer Armee eine höhere Kaderausbildung absolviert. Derzeit schliesst er seinen Master in Digital Communication and Creative Media Production ab. Bei Migros wird er Kommunikationsprojekte von der Konzeption bis zur Umsetzung betreuen. (spo)