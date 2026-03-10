Publiziert am 10.03.2026

Journal B startet am Dienstag erstmals in seiner Geschichte eine Crowdfunding-Kampagne, teilt das Onlinemagazin mit. Das seit 14 Jahren tätige Alternativmedium will über die Plattform Wemakeit 50'000 Franken einsammeln, um den Wegfall wichtiger institutioneller Geldquellen aufzufangen und das redaktionelle Angebot punktuell auszubauen.

Journal B finanziert sich bisher zu je einem Drittel aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und Beiträgen institutioneller Geldgeber. Letztere hatten das Magazin in den vergangenen Jahren überbrückend unterstützt – in der Erwartung, dass der Kanton Bern eine Medienförderung einführt. Zwar hat der Kanton ein entsprechendes Medienförderungsgesetz angenommen, dessen Umsetzung lasse jedoch weiter auf sich warten, heisst es weiter. Damit fällt 2026 ein wesentlicher Teil der Einnahmen weg, ohne dass Ersatz bereitsteht.

«Wir hoffen, mit einer Crowdfunding-Kampagne und 50'000 Franken diese Lücke zu schliessen», wird Luca Hubschmied, Co-Präsident von Journal B zitiert, «um weiterhin über stadtpolitische Debatten, spannende Kulturprojekte und die beste Berner Nudelsuppe berichten zu können.» Das Magazin verzichtet bewusst auf eine Paywall und versteht den freien Zugang zu seinen Inhalten als Grundprinzip. (pd/spo)