CH Media: Das Führungsteam von ArgoviaToday steht fest

Das Onlineportal ArgoviaToday wird zum Start ab diesem Frühsommer von den in der Region Aargau verwurzelten Medienschaffenden Stephan Gassner, Chefredaktor elektronische Medien Aargau, und Stephan Weber, Leiter Radio/Online, geleitet.

Stephan Gassner wird als Chefredaktor elektronische Medien Aargau die konvergente Aargauer-Redaktion leiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 49-Jährige ist auch weiterhin als Chefredaktor für Tele M1 tätig. Gassner weist laut Mitteilung «einen grossen Erfahrungsschatz im Regionaljournalismus auf». Seit 1999 arbeitet er bereits für den Regionalfernsehsender, seit 2007 in der Funktion des Chefredaktors. «Ich freue mich sehr, zusammen mit einem topmotivierten Team die trimediale Redaktion im Newsroom aufzubauen», wird Gassner zitiert. «Nebst Radio Argovia und Tele M1 wird uns ArgoviaToday als regionales Newsportal einen riesigen Schritt weiterbringen. Mit der neuen regionalen Online-Plattform haben wir noch mehr Medienpower.»

Für die Position des Leiters Radio/Online konnte CH Media mit Stephan Weber «einen versierten und erfahrenen Aargauer Journalisten» gewinnen. Der 29-Jährige arbeitete in den letzten Jahren in verschiedenen Positionen für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF, zuletzt als Inlandredaktor für den SRF-Newsbereich und TV-Korrespondent in der Westschweiz. Im Newsroom von SRF hat er das Zusammenspiel zwischen den Vektoren TV, Radio und Online «täglich gelebt und den trimedialen Alltag mitgestaltet», schreibt CH Media. Damit bringe Weber ideale Voraussetzungen für diese Position mit. «Die Marken Radio Argovia und Tele M1 mit einer neuen, starken Online-Plattform zu verbinden, die konsequente Digital-Strategie weiterzuführen und so die Menschen noch breiter zu informieren, erachte ich als grosses Privileg und nicht alltägliche Chance», wo Weber. Für ihn sei es aber auch eine Rückkehr zu seinen journalistischen Wurzeln. «Ich habe meine Zeit als Reporter bei Radio Argovia in bester Erinnerung und freue mich nun mit ArgoviaToday ein neues Kapitel zu schreiben.»

Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, sagt zum neuen Führungsteam: «Die Vorfreude auf ArgoviaToday wird immer grösser. Mit Stephan Gassner und Stephan Weber leiten zwei Vollprofis, die das journalistische Handwerk und die Region bestens verstehen, unser Team.» Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media, ergänzt: «Die beiden sind Garanten, dass wir unseren Weg der Konvergenz konsequent fortsetzen und damit an die Erfolgsstorys von FM1Today in St. Gallen und PilatusToday in Luzern anknüpfen können.»

Die weitere Zusammenstellung des ArgoviaToday-Teams ist laut Mitteilung in vollem Gange, sodass die Onlineplattform planmässig im Frühsommer starten kann (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)