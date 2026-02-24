Halbierungsinitiative: «Das ist der gefährlichste Feind»

Publiziert am 24.02.2026

Am 8. März stimmt das Volk über die Initiative «200 Franken sind genug» ab, die das Budget der SRG halbieren will. Mittlerweile haben sich die Redaktionen der privaten Medien dazu geäussert (persoenlich.com berichtete). Verleger Matthias Ackeret stellt fest, dass das Ja nicht nur unter SVP-nahen Leuten trendet. «Der gefährlichste Feind der SRG sind die Leute, die sie nicht konsumieren», erklärt er. Für Redaktorin Sandra Porchet hätten die Gegner der Initiative besser erklären sollen, warum man auch von einer starken SRG profitiert, selbst wenn man das Angebot nicht nutzt.

Im Bereich «Good News/Bad News» bedauert Porchet, dass es bisher im ADC-Jubiläumspodcast noch keine Frau aufgetreten ist. Für Ackeret «ist das auch ein Abbild der Branche». Er verkündet aber gleich, dass die kommende Folge einer Frau gewidmet sein wird.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)