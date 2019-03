CH Media: Das Joint Venture wird nun sichtbar

CH Media, das Joint Venture von AZ Medien und den NZZ-Regionalmedien, hat am 1. Oktober 2018 den operativen Betrieb aufgenommen (persoenlich.com berichtete). Nun wird das neue Medienunternehmen auch optisch zunehmend sichtbar. Die Hauptstandorte in Aarau, St. Gallen und Luzern werden nämlich derzeit neu beschriftet. «Der AZ-Medien-Schriftzug in Aarau wurde Anfang März durch den CH-Media-Schriftzug ersetzt. In Luzern fand die Beschriftung vom Gebäude letzte Woche statt», so Sprecherin Nathalie Enseroth auf Anfrage von persoenlich.com. In St. Gallen werde das Gebäude Anfang April beschriftet.

Zu den Kosten der Neubeschriftung will Enseroth keine Angaben machen. Ebenso wenig, wann genau nun die Zentralredaktion in Aarau den Betrieb aufnehmen wird. Bis Mitte 2019 soll die Zusammenführung im Newsroom in Aarau vollzogen sein, hiess es im Dezember. «Wir werden zu gegebener Zeit informieren», so Enseroth am Dienstag. (cbe)