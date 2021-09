Zivadiliring: Das Leben aus Frauenperspektive

Der Name «Zivadiliring» leitet sich ab aus den Nachnamen der drei Hosts. Für ihren Podcast treffen sich die Freundinnen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring in Zukunft regelmässig. «Wir werden über alles reden, was uns beschäftigt», so Yonne Eisenring, «und zwar so, als würde niemand zuhören.»

Die drei Hosts sind alle zwischen 30 und 40 Jahre alt und leben in ganz unterschiedlichen Welten, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst. Yvonne Eisenring ist Autorin und Moderatorin und verbringt als Teilzeit-Nomadin die Hälfte des Jahres im Ausland. Ihre Bücher, Theaterstücke und Drehbücher schreibt sie in Paris, Mexiko oder New York.

Gülsha Adilji, bekannt vom ehemaligen Fernsehsender Joiz, ist vor zwei Jahren aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen, wo sie hinter der Kamera von grossen deutschen TV-Produktionen arbeitet. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin beschäftigt sie sich auch intensiv mit der Frage nach dem persönlichen Glück.

Ganz anders Maja Zivadinovic: Die Journalistin und Kolumnistin wurde vor etwas mehr als einem Jahr Mutter und jongliert seither den Babyalltag und ihr Berufsleben mal besser, mal chaotischer.

«Das Leben kann manchmal ein Biest sein», findet Maja Zivadinovic, «darum ist es wichtig, sich mit Menschen auszutauschen, denen man vertraut. In unserem Podcast wird es keine Tabus geben, wir reden über die grossen Fragen genauso wie über Alltagskram.» Und Gülsha ergänzt: «Was uns ganz wichtig ist: Bei aller Ernsthaftigkeit braucht es immer auch eine gute Portion Humor. Über sich selbst lachen ist oft der erste Schritt zur Lösung eines Problems».

«Zivadiliring» ist ein SRF-Podcast. Eine neue Episode gibt es ab 14. September 2021 alle zwei Wochen auf srf.ch/audio zu hören. (pd/cbe)