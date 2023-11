Ringier Medien International: Das neue Führungsteam steht

Am 15. Januar 2024 treten Veränderungen in der Geschäftsführung der internationalen Medienmarken der Ringier-Gruppe in Kraft. Mit der Schaffung des Unternehmensbereichs Ringier Medien International übernimmt Dmitry Shishkin die Funktion des Chief Executive Officer (CEO) und Michael Moersch die Funktion des Chief Operating Officer (COO), wie Ringier mitteilt. Shishkin wird in seiner neuen Funktion Mitglied der erweiterten Konzernleitung von Ringier.

Mit dieser Entscheidung lege Ringier klare operative Zuständigkeiten fest und gehe einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner Verpflichtung zu Exzellenz, Innovation und dem kontinuierlichen Wachstum seines globalen Mediengeschäfts, heisst es in der Mitteilung. 80 Medienmarken in den CEE-Ländern, darunter Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien und die Slowakei, sowie in Afrika, darunter Nigeria, Kenia, Ghana, Elfenbeinküste, Uganda und Senegal, werden von der neuen Unternehmenseinheit Ringier Medien International geführt.

Die Medienaktivitäten von Ringier umfassen somit drei Geschäftseinheiten: Ringier Medien Schweiz mit allen Schweizer Medienmarken, darunter die Blick-Gruppe und insgesamt 20 reichweitenstarke Zeitschriften, darunter Beobachter, Handelszeitung, Bilanz, cash.ch, Tele, Schweizer Illustrierte, LandLiebe, GlücksPost, L'illustré, PME und weitere – vorbehaltlich der Genehmigung der Schweizer Wettbewerbskommission Weko.

Ringier Medien Schweiz wird von Ladina Heimgartner geführt, die zudem der Konzernleitung von Ringier angehört. Ringier Sports Media Group, die aktuell neun Sportmedienmarken aus sieben Ländern vereint und von Robin Lingg als Verwaltungsratspräsident und Stilian Shishkov als Senior Partner geführt wird. Ringier Medien International mit allen internationalen Medienmarken unter der Führung von Dmitry Shishkin.

Dmitry Shishkin wird CEO von Ringier Medien International

Dmitry Shishkin, ein erfahrener Medienprofi, schloss 1999 sein internationales Journalismus Studium an der Moskauer Staatsuniversität mit Auszeichnung ab. Von 1997 bis 2018 war er für den BBC World Service tätig, wo er verschiedene Redaktions- und Führungspositionen innehatte. Unter anderem leitete er die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Redaktionsstrategie der BBC für 41 nicht-englischsprachige Nachrichtendienste und baute die Teams in Europa, Asien und Afrika auf. In seiner Rolle als Chief Content Officer bei Culture Trip, einem in London ansässigen Reise-Startup, bewies Shishkin seine Fähigkeit, Innovationen und digitale Medienstrategien voranzutreiben. Seine Fachkenntnisse umfassen redaktionelle, organisatorische, strategische, daten- und produktbezogene Disziplinen, die alle auf die Bereitstellung relevanter Inhalte ausgerichtet sind. Shishkin ist Mitglied des World Editors Forum Board der World Association of News Publishers WAN-IFRA und spielt eine führende Rolle an der University of Central Lancashire, wo er Mentor des Journalism Innovation and Leadership Program ist.

Michael Moersch als COO von Ringier Medien International

Michael Moersch hat ein tiefes Verständnis für digitale Strategie und Medienmanagement. Als Chief Digital Officer leitet er seit 2017 die digitale Strategie von Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch). Als Mitglied der Geschäftsleitung von Rasch und in seiner Funktion als Managing Director Business Media & Beobachter Group hat Michael Moersch ein diversifiziertes Portfolio von Medienmarken erfolgreich geführt, durch die digitale Transformation begleitet und das Wachstum der digitalen Erlöse sichergestellt. Sein juristischer Hintergrund mit den Schwerpunkten internationale Medien, Kommunikation und geistiges Eigentum verleiht ihm eine besondere Perspektive auf das Mediengeschäft. Vor seiner Tätigkeit bei Rasch hatte er verschiedene Führungspositionen in Medienunternehmen inne, unter anderem bei Axel Springer in Berlin und der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf.

«Wir sind stolz darauf, mit Dmitry Shishkin einen international anerkannten und renommierten Experten für digitale Medien bei uns willkommen heissen zu dürfen, der die Verantwortung für die internationalen Medienaktivitäten der Ringier-Gruppe übernimmt», wird Marc Walder, CEO Ringier, zitiert. Die Gründung der neuen Geschäftseinheit und die Ernennung von Dmitry Shishkin zum CEO und von Michael Moersch zum COO sei ein deutliches Bekenntnis zum Stellenwert der internationalen Medienaktivitäten innerhalb der Ringier-Gruppe.







Zusätzlich zu seiner neuen Rolle als COO von Ringier Medien International wird Michael Moersch die operative Verantwortung für die Global Media Unit (GMU) übernehmen, die in den vergangenen drei Jahren die strategischen Weichen für alle Medienmarken der Ringier-Gruppe in der Schweiz und in den CEE-Ländern gestellt hat. Die GMU wird weiterhin von Ladina Heimgartner als Head Global Media auf Konzernleitungsebene von Ringier betreut. Patrick Rademacher, seit 2021 Chief Operating Officer (COO) der GMU, wird die Rolle des Chief Strategy and Innovation Officer in der neu gegründeten Einheit Ringier Medien Schweiz übernehmen, sobald die Schweizer Wettbewerbskommission Weko ihre Zustimmung erteilt hat.

Marc Walder: «Patrick Rademacher hat die Global Media Unit als COO zusammen mit Ladina Heimgartner aufgebaut. Beide haben wichtige strategische Weichen gestellt und den Wissensaustausch in den verschiedenen Ländern gefördert. Diese Leistungen waren entscheidend für den Erfolg der Medienmarken von Ringier in den letzten drei Jahren.» (pd/wid)