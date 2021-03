Nebelspalter: Das Onlineportal des Satiremagazins ist live

Am Donnerstag um 7 Uhr hat beim Satiremagazin Nebelspalter ein neues Zeitalter begonnen. Unter dem neuen Chefredaktor Markus Somm lancierte das älteste noch bestehende Satiremagazin der Welt sein Onlineportal. Die Printausgabe bleibt vorerst unverändert.

Der Nebelspalter unter der Winterthurer Klarsicht AG werde eine klare bürgerliche Haltung einnehmen – bei einer «grenzenlosen intellektuellen Grosszügigkeit gegenüber dem Andersdenkenden», erklärte Somm in einem persoenlich.com-Interview. Er wolle Satire und seriöse Inhalte erfolgreich verbinden, wie sein Vorbild, der «Canard enchaîné» in Paris. «Nicht-satirische Beiträge werden bei uns auch vorkommen und nicht zu wenig», so der ehemalige Chefredaktor und Verleger der Basler Zeitung (BaZ) in einem Interview mit Radio SRF 4 News Anfang Dezember.

Was die Leserinnen und Leser am Donnerstagmorgen ab 7 Uhr auf nebelspalter.ch erwartet, wollte Somm gegenüber persoenlich.com im Vorfeld nicht verraten. Es sei ihm gelungen, eine gute Mischung von erfahrenen, prominenten Kräften und jungen Wilden zusammenzustellen; insgesamt «Leute mit starken Nerven».

Der Leitartikel am Donnerstagmorgen trug den Titel: «Schweiz unterstützte Sprengkandidat gegen die EU». Der Beitrag von Dominik Feusi handelt von Mathias Cormann, der neuer OECD-Generalsekretär wird und «aus Australien statt der EU» kommt. «Die Wahl ist Ausdruck wachsender Kritik an Brüssel», so Feusi.

Und Chefredaktor Somm schreibt unter dem Artikel «Die Tage des Nebels sind gezählt»: «Dreissig Jahre lang hat die Linke geherrscht. Ihre Utopien sind verdampft. Wir stehen am Anfang einer neuen Epoche.» Dieser Artikel – wie auch die anderen – ist hinter einer Paywall. Wer lesen will, muss bezahlen. Kostenlos zugänglich sind die Video- und Podcasts.

Cancel-Culture als «extreme Chance»

Die publizistische Hauptkonkurrenz sieht der neue Mitinhaber und Chefredaktor im «langweiligen, konformistischen, einseitigen, linksliberalen und linken Mainstream», der in fast allen Redaktionen der Schweiz vorherrsche. Zu viele Journalisten seien von einer Art «Seuche der Denkfaulheit» angesteckt, die sie nur noch als Angsthasen und Strukturkonservative funktionieren lasse.

Wenn sich im gesellschaftlichen Diskurs eine gewisse Neigung zur Zensur ausbreite, dann sei das für Satiriker eine «extreme Chance», sagte er im Radio-Interview. Somm will den Nebelspalter als drittes bürgerliches Medium neben der NZZ und der Weltwoche etablieren.

Allerdings spricht er gleichzeitig auch von einem «Himmelfahrtskommando». Er schliesse nicht aus, dass es den Nebelspalter in fünf Jahren vielleicht schon nicht mehr gebe. Das sei auch der Grund gewesen, dass er das Magazin unbedingt habe erwerben wollen: «Das zwingt uns zu Optimismus und zu Spitzenleistungen.»

Langfristig nur noch in Zürich

Somm will sich zuerst auf die Onlineausgabe in Zürich konzentrieren. Dabei setzt er auf ein Abomodell, wie er letzten Dezember im Radio ankündigte. Die Printausgabe werde vorerst mehr oder weniger unverändert fortgesetzt und in Horn TG produziert.

Die beiden Redaktionen möchte Somm allerdings viel schneller zusammenführen als ursprünglich vorgesehen. Langfristig werde es nur noch einen Standort geben, und das werde Zürich sein.

Die Klarsicht AG wurde von Somm und anderen Investoren gegründet. Rund sechzig Investoren wollen «beträchtliche» Mittel einschiessen. Der bisherige Besitzer Thomas Engeli fungiert als Herausgeber und sitzt im Verwaltungsrat. Präsidiert wird dieser von Konrad Hummler. Die Redaktionsleitung ist bei Ralph Weibel, der Marco Ratschiller ablöst, der aber der Organisation erhalten bleibt.

Seine auflagestärksten Zeiten hatte der Nebelspalter in den 1970er- und 1980-Jahren unter dem Löpfe-Benz-Verlag in Rorschach SG mit einer Auflage von bis zu 70'000 Exemplaren. Heute liegt die verkaufte Auflage laut neuesten verfügbaren Zahlen bei 21'000 Stück. Der Nebelspalter ist seit der Einstellung des englischen Punch (1841-2002) das älteste Satiremagazin der Welt. (sda/cbe)