SRG: Das schreiben Medien über Marchands Rücktritt

Der vorzeitige und gemeinsam festgelegte Rücktritt von Gilles Marchand käme der SRG gelegen, heisst es in einem Kommentar von Tamedia. «Denn was es jetzt braucht, ist eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit, die der SRG in der ganzen Schweiz ein Gesicht gibt», schreibt Inlandredaktorin Nina Fargahi. Eine Person, die «Arena-tauglich» die Bedeutung der SRG in der Bevölkerung überzeugend und plausibel kommunizieren könne. Das sei umso wichtiger, als sich die gesamte Medienbranche in einem grossen Umbruch befinde. «Marchand hat zwar in den letzten Wochen eine härtere Gangart eingeschlagen und deutliche Worte gewählt», kommentiert die Journalistin. Doch er gelte als zurückhaltender Technokrat. Einer, der nicht wirklich über den Röstigraben hinaus bekannt sei. Dass er den Weg lieber früh als zu spät frei mache für eine geeignete Nachfolge, sei ihm anzurechnen.



«Der Wolf und die SRG haben einen gemeinsamen Feind. Er heisst Albert Rösti, kommt aus dem Berner Oberland und ist Bundesrat. Er will den Wolf, der sich in den Schweizer Alpen fast so schnell ausbreitet wie die Bettwanzen in Paris, präventiv schiessen, und er will die SRG präventiv zu Sparsamkeit zwingen», schreibt Christina Neuhaus in der Neuen Zürcher Zeitung. Eigentlich müsse die SRG dem Medienminister dankbar sein. Denn mit seinem Vorschlag sei Rösti der sogenannten Halbierungsinitiative zuvorgekommen. «Doch statt Rösti bei seinem Versuch, das Schlimmste abzuwenden, zu unterstützen, versammelten sich die SRG-Granden zum grossen Wolfsgeheul.» Dabei wisse Marchand sehr gut, dass es ohne Sparen nicht gehe. «Marchand ist das egal, oder er kann es nicht besser. Jedenfalls hat die Anstalt auch kommunikativ seit 2018 keine Fortschritte gemacht.»



Die Gerüchte über Gilles Marchands hätten schon lange kursiert, heisst es in der Tribune de Genève. «Die Frage war nicht, ob Gilles Marchand zurücktreten würde, sondern wann er es ankündigen würde», so Florent Quiquerez. «Inoffiziell war Gilles Marchand für die SRG zu einem ‹Teil des Problems› geworden, wie mehrere Beobachter meinten. In Bundesbern waren viele Abgeordnete sehr kritisch gegenüber seiner Art und Weise, über die Initiative zu kommunizieren, die er sogar als ‹Attacke gegen die Schweiz› bezeichnete.» Als Albert Rösti Medienminister geworden sei, habe sich die Situation zugespitzt. «Sehr schnell spürte man eine Kluft zwischen den beiden Männern. Dieser Bruch erreichte seinen Höhepunkt, als sich die SRG ganz offiziell gegen den Willen ihres zuständigen Ministers stellte, die Gebühren auf 300 Franken zu begrenzen.» (wid/cbe)





