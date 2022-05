SRF: Das sind die Nominierten der «G&G»-Awards

Mit dem bereits im Dezember 2020 vollzogenen Namenswechsel von «Glanz & Gloria» zu «Gesichter und Geschichten» ändert sich auch der Name der ehemaligen «Glorys» zu «G&G»-Awards. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung. Die ursprünglich auf Anfang Jahr geplante – und aufgrund von Corona verschobene – Veranstaltung findet am 25. Juni im Zürcher «Moods» statt. Gekürt werden Schweizer Persönlichkeiten des «G&G»-Jahres 2021 – in den fünf neuen Kategorien Brückenbauerin, Mutmacher, Vordenkerin, Überflieger, Grenzgängerin sowie unter allen Nominierten* das «Gesicht des Jahres». Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori führen durch die Preisverleihung.

Vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 wird «G&G» die Nominierten in der Sendung vorstellen, wie es weiter heisst. Alle Highlights der Verleihung werden in «G&G Weekend» am Sonntag, 26. Juni, zu sehen sein. Folgende Persönlichkeiten sind für die «G&G»-Awards nominiert:

Brückenbauerin des Jahres: Wer hat 2021 Welten verbunden?

Priscilla Schwendimann, Pfarrerin

Stefanie Heinzmann, Sängerin

Marco Grob, Fotograf

Mutmacher des Jahres: Wessen Geschichte hat 2021 Mut gemacht?

Heinz Frei, Rollstuhlsportler

Fabian Bane Florin, Street-Art-Künstler

Anneli Cattelan, Mutter und Unternehmerin

Vordenkerin des Jahres: Wer war 2021 mit seiner Aktion allen einen Schritt voraus?

Ulrike Pfreundt, Wissenschaftlerin

Riklin-Brüder, Konzeptkünstler

Helen Keller, Juristin

Überflieger des Jahres: Wer konnte 2021 einen speziellen Erfolg verbuchen?

Christine Brand, Krimiautorin

Julian Koechlin, Schauspieler

Joya Marleen, Musikerin

Grenzgängerin des Jahres: Wer hat 2021 Grenzen ausgelotet?

Engelskleider, ehrenamtliche Näherinnen

Bastian Baker, Musiker

Gerry Hofstetter, Lichtkünstler

Die Gewinnerinnen oder Gewinner der fünf Hauptkategorien werden durch die Redaktion von «Gesichter und Geschichten» ermittelt. Die Siegerin oder den Sieger der Kategorie «Gesicht des Jahres», gewählt aus den 15 Nominierten, bestimmt die Redaktion zu gleichen Teilen mit dem Publikum von «G&G». Das Online-Voting auf SRF läuft vom 30. Mai bis am 17. Juni. (pd/tim)

*Mehr Informationen zu den Nominierten finden sich hier.