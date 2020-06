Teleclub: Dennis Hediger wird neuer Fussball-Experte

Tages-Anzeiger

Doppelbesetzung für Chefredaktion

Priska Amstutz und Mario Stäuble übernehmen per 1. Juli 2020 in einer Co-Leitung gemeinsam die Chefredaktion.

Priska Amstutz und Mario Stäuble übernehmen per 1. Juli 2020 in einer Co-Leitung gemeinsam die Chefredaktion des Tages-Anzeigers. Sie treten die Nachfolge von Judith Wittwer an, die ihrerseits Co-Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung wird.