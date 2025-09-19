Publiziert am 19.09.2025

Mit dem «Entlastungspaket 27» will der Bundesrat ab 2027 jährlich mehrere Milliarden Franken einsparen. Eine der geplanten Massnahmen ist der Finanzierungsstopp des Auslandsangebots der SRG. Es geht um 19 Millionen Franken. In seiner Botschaft zum Paket, die am Freitag publiziert wurde, wird die Kürzung bestätigt.

Die Bundesbeiträge an Swissinfo und 3Sat sollen ab 2027 eingestellt werden, der Beitrag an TV5Monde ab 2029. Mehrere Organisationen wollen dies mit einer lancierten Petition verhindern.

«Gerade heute, in Zeiten von wachsender Desinformation, geopolitischen Spannungen und einer immer grösser werdenden Auslandschweizer-Community, wäre dieser Abbau fatal», betonen die Organisationen – darunter die Auslandsschweizer-Organisation und die Gewerkschaft SSM – in einer Mitteilung. «Statt Kürzungen braucht es eine Stärkung der medialen Präsenz der Schweiz im Ausland.» (pd/sda/spo)