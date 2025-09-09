Publiziert am 09.09.2025

Die Rothus Medien AG erweitert ihr Publikationsangebot um das Magazin Glide, das sich ausschliesslich dem Langlaufsport widmet. Das neue Fachmagazin ergänzt das bereits etablierte Wandermagazin Schweiz des Verlags und deckt damit sowohl die Sommer- als auch die Wintersportszene ab, teilt der Verlag mit.

Das Magazin wird in einem Abo-Modell erhältlich sein, sowie in Langlaufzentren und Sportgeschäften. Redaktionsleiter ist Jochen Ihle, wie auf Instagram zu lesen ist.

Das Magazin richtet sich gezielt an aktive Wintersportlerinnen und -sportler mit hoher Affinität zu Ausrüstung, Bekleidung, Destinationen und Events. Der Inhalt umfasst Tourentipps für Destinationen wie Davos, Engadin und Lenzerheide, Neuheiten im Materialbereich, Reportagen und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten der Szene sowie eine Übersicht von Langlauf-Events. Die Printauflage wird durch digitale Kanäle ergänzt und gezielt in Langlaufschulen, Fachgeschäften, Tourismusregionen und bei Events distribuiert.

Neben der Printausgabe investiert der Verlag in einen Webauftritt, PR und Influencer-Marketing. Seit Juli 2025 ist das Magazin mit glide.swiss auch auf Instagram und Facebook präsent, um die Community digital zu vernetzen. Die Social-Media-Kanäle bieten zeitnahe und interaktive Inhalte wie Trainingstipps, Eventberichte, Videos und Hintergrundgeschichten und dienen sowohl der Information als auch als Plattform für Austausch und Inspiration zwischen den Nutzern. (pd/spo)