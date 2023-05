Das SwissMediaForum 2023 in Luzern ist Geschichte. Eröffnet wurde der Medienkongress im KKL von KKS, also Bundesrätin Karin Keller-Sutter (persoenlich.com berichtete). Am ersten Tag des Branchentreffens stand der Umgang der Medien mit künstlicher Intelligenz im Zentrum des Programms. Mit Spannung erwartet wurde auch ein Panel über MediaToo. Nach einem intensiven Konferenznachmittag fand das Mediendinner im Grand Hotel National statt. Die letzten verliessen die Hotelbar erst um 2 Uhr morgens.

Der Freitagmorgen startete auf dem Motorschiff Diamant mit einem Gespräch mit UBS-CEO Sergio Ermotti und endete mit der traditionellen Elefantenrunde.

Das nächste SwissMediaForum findet am 23./24. Mai 2024 statt. (pd/cbe)



