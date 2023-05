SwissMediaForum

Sergio Ermotti will 360-Grad-Untersuchung

Der UBS-Chef hat sich am Medienkongress in Luzern für eine Untersuchung des Niedergangs der Credit Suisse ausgesprochen. Vertrauen lasse sich aber nicht herbeiregulieren. Ermotti ging auch auf die Bedeutung der Medien ein.

Der CEO der UBS, Sergio Ermotti, trat am Freitag am SwissMediaForum in Luzern auf. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)