Tamedia: Der stellvertretende Tagi-Chefredaktor geht

von Edith Hollenstein

Hannes Nussbaumer, Zürich-Ressortchef und stellvertretender Chefredaktor des «Tages-Anzeigers», wechselt die Seite. Er geht zur Zürcher SP-Regierungsrätin Jaqueline Fehr und wird Mitglied des Kommunikationsteams im Generalsekretariat, wie er am Mittwoch auf Twitter schrieb.

«Es war eine tolle Zeit, für die ich meinen Kolleginnen und Kollegen und dem Tagi insgesamt sehr dankbar bin. Doch nun verspüre ich Lust auf eine neue Herausforderung», begründet Nussbaumer seinen Schritt auf Anfrage von persoenlich.com. Er verlasse den Tagi nicht, weil sein Job nicht mehr erfüllend sei. «Ich durfte hier ein wunderbares Team leiten. Es sind nicht Push-Kräfte, die mich zum Wechsel veranlassen. Mich reizt die neue Aufgabe», so Nussbaumer.

Unveränderte Arbeitsrealität

Dennoch erstaunt sein Abgang, denn die Neuorganisation der Tamedia-Titel mit einer zentralen Mantelredaktion hatte zur Folge, dass das Zürich-Ressort aufgewertet wurde: zum Kernressort des «Tages-Anzeigers». Dabei habe sich aber sowohl «an der Arbeitsrealität des Ressorts» als auch an dessen Position in der Zeitung und auf der Website wenig geändert. «Ebenso wenig hat sich die Funktion des Ressortleiters verändert», so Nussbaumer. Allerdings habe er zusätzlich zur Ressortleiterfunktion noch die Funktion des stellvertretenden Tagi-Chefredaktors übernommen.

Auf die Frage, warum er dem Journalismus den Rücke kehre, schreibt Nussbaumer: «Ich verlasse zwar den Journalismus, doch meiner Leidenschaft für Politik bleibe ich treu. Sehr gerne habe ich die politischen Prozesse beobachtet, beschrieben, analysiert. Das habe ich viele Jahre gemacht. Nun reizt es mich sehr, diese Prozesse auf der anderen Seite zu begleiten – dort, wo sie erarbeitet, mitgestaltet und umgesetzt werden.»

Im Kommunikationsteam der Justizdirektorin

Und warum der Wechsel zur SP-Regierungsrätin? «Mich fasziniert Politik in all ihren Facetten. Einige habe ich nun kennen lernen und ausleben dürfen, andere möchte ich noch kennen lernen», so Nussbaumer. Er sei ein neugieriger Mensch. Dazu reize ihn die Möglichkeit, im Kommunikationsteam von Justizdirektorin Fehr zu wirken, auch aus inhaltlichen Gründen.

«In dieser Direktion geht es im Kern um die Gestaltung des Zusammenlebens, es geht um staatliche Macht und deren Begrenzung. Das sind Themen, mit denen ich mich immer wieder befasst habe». Dabei habe er in all den Jahren als politischer Kommentator stets mit Überzeugung für einen starken, gestaltenden und emanzipierten Staat plädiert. «Dass mich der neue Arbeitsort angezogen hat, hat also eine gewisse Logik», so der Noch-Tagi-Redaktor.

Ostschweizer Medienpreis erhalten

Nussbaumer ist seit über zwanzig Jahren in verschiedenen Funktionen beim «Tages-Anzeiger» – als Inland-Korrespondent, Inland-Redaktor, Hintergrund-Redaktor, Ressortleiter Hintergrund, Ressortleiter Zürich und stellvertretender Chefredaktor.

1999 wurde Nussbaumer als Ostschweiz-Korrespondent Mitglied der TA-Redaktion. Vor viereinhalb Jahren gab er die Leitung des Hintergrund/Analyse-Ressorts ab und wurde Leiter des Zürich-Ressorts. In seiner Zeit als Ostschweiz-Korrespondent wurde Nussbaumer mit dem Ostschweizer Medienpreis ausgezeichnet.