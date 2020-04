An Feiertagen erscheinen normalerweise keine Zeitungen. Der Tages-Anzeiger bringt aber wie im Vorjahr erneut zum 1. Mai eine E-Paper-Ausgabe heraus. Damit müssen die Abonnentinnen und Abonnenten auch am Freitag nicht ganz auf ihre Zeitung verzichten, sondern können den Tagi in identischem Layout geniessen – einfach als elektronische Ausgabe. Die Redaktion begleitet die Leserinnen und Leser parallel dazu wie immer auf der neuen Tages-Anzeiger-Webseite sowie der News-App durch den Tag, wie es in einer Mitteilung heisst.

Judith Wittwer, Chefredaktorin Tages-Anzeiger: «Die Rückmeldungen aus unserer Leserschaft auf unsere E-Paper-Ausgabe waren am vergangenen 1. Mai sehr positiv und haben uns darin bestärkt, unseren Abonnentinnen und Abonnenten auch dieses Jahr viel Lesestoff zu bieten.» (pd/cbe)