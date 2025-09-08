UKW: «Der Unmut in der Bevölkerung ist gewaltig»

Herr Schawinski, am Dienstagvormittag entscheidet der Nationalrat darüber, ob Radio weiterhin über UKW verbreitet werden kann. Wie ist Ihre Befindlichkeit momentan?

Grossartig. Alle wichtigen Medien haben ausführlich berichtet. Und die Kommentarspalten überquollen mit riesiger Zustimmung zu unserem Anliegen. Der Unmut in der Bevölkerung ist gewaltig. Ich verstehe die Linken nicht, weshalb sie UKW unbedingt verbieten wollen. Was versprechen sie sich davon?



Sollte der Nationalrat der SRG und dem Bakom recht geben und sich für die Abschaltung des UKW-Netzes aussprechen, gäbe es für Sie noch eine Möglichkeit, den Entscheid zu kehren?

Das müsste ich rechtlich abklären. Eine seit Jahrzehnten bewährte, beliebte, und absolut unschädliche Technologie einfach zu verbieten, und dies ohne nachvollziehbaren Grund, sollte doch in einem Land wie die Schweiz nicht möglich sein.



Der Bundesrat und das Bakom argumentieren, die Branche selbst – mit Ausnahme von Ihnen – habe diese Lösung vorgeschlagen. Was sagen Sie dazu?

Dies war 2014. Damals hatte die damalige Bundesrätin Doris Leuthard entschieden, UKW 2024 auszuknipsen. Als wir unsere Petition 2021 lancierten, hatte sie ihre Meinung bereits geändert. Sie sei von ihren technischen Fachleuten nicht richtig informiert worden, sagte sie mir. Deren Prognosen seien falsch gewesen. Bei den anderen Privatradios dauerte es etwas länger, bis sie begriffen, dass sie daneben lagen. Aber als ich vor Jahren ein einziges Mal zu einer Verbandssitzung kam, drehte der Wind blitzschnell. Und nach dem SRG-Abschaltdesaster sind sich auch die Letzten sicher, dass das frühzeitige Abschalten für uns und unser Land ein fataler Schildbürgerstreich wäre.



Wäre es nach Ihrer Meinung realistisch, dass die SRG wieder auf UKW zurückkehrt?

Es lag ein Plan vor, mit wenigen Höhenstandorten und zu ganz tiefen Kosten gegen 90 Prozent der Bevölkerung weiterhin mit UKW zu bedienen. Doch Marco Derighetti, der SRG-Technikchef, der neben Bakom-Funktionären der langjährige Hauptpromoter der völlig unnötigen und zudem kostspieligen DAB-Entwicklung ist, stellte sich vehement dagegen. Derighetti klang im jüngsten Doppelpunkt bei Radio 1 wie Leon Schlumpf in den 1970er Jahren, der damals immer vom Calancatal fabulierte.



Wie werden Sie selbst den Dienstagmorgen verbringen? Verschiedene Medien wie der SonntagsBlick oder die NZZ bezeichneten diese Auseinandersetzung als Ihre wichtigste Schlacht überhaupt…

Ich werde in Bern im Bundeshaus sein.

Angenommen, Sie müssten mit Radio 1 in einem Jahr vom UKW-Netz. Würden Sie wieder zum Piraten wie vor 46 Jahren?

Ich war kein Pirat, sondern lancierte ein legales italienisches Radio. Dies hat später auch das oberste italienische Gericht bestätigt. Eine solche Initiative aus dem Nachbarland war damals notwendig, um das verkrustete Schweizer Medienmonopol zu knacken. Der Pizzo Groppera war dazu die richtige Antwort. Die steht uns heute in einer völlig anderen Medienwelt leider nicht mehr zur Verfügung.