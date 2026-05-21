Publiziert am 21.05.2026

Das Gericht hatte wenige Stunden zuvor seine Entlassung aus dem Gefängniskomplex Silivri in Istanbul angeordnet. «Wir werden den Kampf fortsetzen, bis alle inhaftierten Journalisten in der Türkei freigelassen sind», sagte Uludag am Abend gegenüber Journalisten. «Erst wenn alle inhaftierten Journalisten freigelassen sind, werden wir uns freuen. Wir haben keinen Journalismus betrieben, für den wir uns schämen müssten.»

Der Prozess gegen Uludag hatte am Nachmittag in der türkischen Hauptstadt Ankara begonnen. Der nächste Verhandlungstag ist nach Angaben seines Anwalts für den 18. September geplant.

Uludag war im Februar verhaftet worden (persoenlich.com berichtete). Laut der Anklageschrift werden ihm Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vorgeworfen. Hintergrund sind unter anderem Äusserungen des Journalisten auf der Plattform X. Uludag, der per Videoübertragung an der Verhandlung teilnahm, weist die Vorwürfe zurück. (sda/dpa/cbe)