SRF: Die «Arena» bleibt vorerst, wie sie ist

Publiziert am 02.10.2026

«Die ‹Arena› ist als Format unabhängig von einzelnen Personalien», schreibt SRF auf Anfrage von persoenlich.com. Grössere Änderungen am Konzept seien aktuell nicht vorgesehen. Auch für das Studio gibt es derzeit keine konkreten Pläne. Studio- und Gestaltungselemente würden bei SRF laufend überprüft.

Das Studio geht im Kern auf einen Relaunch im Frühling 2015 zurück. 2022 kam ein zusätzliches Element hinzu, bei dem das Publikum den Gästen stehend gegenübersteht. Eine Verschiebung auf einen prominenteren Sendeplatz zieht SRF nicht in Betracht. Die Antwort darauf fällt knapp aus: «Nein.»

Die Sendung hat in den vergangenen Jahren an Publikum verloren. Im ersten Halbjahr 2026 schauten im Schnitt 116'000 Personen die «Arena», früher waren es rund 200'000, wie CH Media am Dienstag berichtete.

Grossniklaus winkt ab

Wer Brotz nachfolgt, will SRF später bekanntgeben. «Über die Nachfolge wird SRF zu gegebener Zeit informieren. Derzeit liegt der Fokus auf einer geordneten Übergabe», schrieb der Sender auf Anfrage von Blick.

Blick selbst, ab Februar Brotz' neuer Arbeitgeber, hat das Personalkarussell bereits am Mittwoch in Gang gesetzt. Die Zeitung brachte vier Namen aus dem SRF-Umfeld ins Spiel: Mario Grossniklaus, «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi, Bundeshauskorrespondentin Nathalie Christen und Urs Gredig, der «10 vor 10» und «Gredig direkt» moderiert.

Grossniklaus hatte am Donnerstag auf LinkedIn abgewinkt. Er werde sich nicht auf die Nachfolge bewerben, schrieb er. Er moderiere die «Arena» bereits seit über zehn Jahren und sei mit der Wahlleitung von SRG und SRF in den nächsten Monaten «bestens gefordert». Grossniklaus modiert die Sendung seit 2024 einmal im Monat, zuvor war er regelmässig für Brotz eingesprungen.

Brotz selbst hält sich zur Nachfolge bedeckt. «Ich werde mich hüten, ein öffentliches Anforderungsprofil für meine Nachfolge zu formulieren», sagte er im Interview mit persoenlich.com. Er sei überzeugt, dass SRF dafür «eine gute Lösung finden wird». Brotz moderiert die «Arena» noch bis Mitte Januar 2027 (persoenlich.com berichtete). (cbe)