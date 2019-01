BurdaForward und das internationale Team der «Huff Post» haben am Freitag bekanntgegeben, dass die deutsche Ausgabe des Nachrichtenportals zum 31. März 2019 eingestellt wird. Die Unternehmen haben die «Huff Post Deutschland» im Oktober 2013 im Rahmen eines kommerziellen Lizenzvertrages gestartet (persoenlich.com berichtete). Seitdem betreibt BurdaForward den Newsroom und kümmert sich um die Monetarisierung im Markt.

«Die deutsche ‹Huff Post› hat gezeigt, dass man innerhalb kürzester Zeit ein neues Nachrichtenangebot in die Top Ten führen kann. Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren. Wir danken dem gesamten Team für das grosse Engagement und die Leidenschaft, wird Tanja zu Waldeck, Mitglied des BurdaForward Executive-Boards und Geschäftsführerin der «Huff Post Deutschland», in einer Mitteilung zitiert.

Für die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Schliessung betroffen sind, werden individuell Lösungen zum weiteren Verbleib bei BurdaForward gesucht. Eine Lizenzvergabe der «Huff Post» an ein anderes Medienunternehmen in Deutschland ist nicht geplant. (pd/cbe)