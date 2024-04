RTR: Die Jungen übernehmen das Ruder

Zwei Tage lang widmet bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) seine Radio- und Fernsehsendungen der Jugend. Realisiert werden diese von jungen RTR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern – denn rund 33 Personen, die bei RTR arbeiten, sind sogenannte Digital Natives, also U30. Ihr Ziel: Das RTR-Programm auf den Kopf stellen. Oder vielleicht doch nicht? Gestalten die Jugendlichen das Programm anders, wenn sie die Möglichkeit bekommen, alles selbst zu planen und umzusetzen? Wird RTR am 5. und 6. April jünger, frischer und frecher tönen? Können sie mit ihrem Programm auch ihre Generation überzeugen?

«Eine grosse Herausforderung war es, zu entscheiden, was wir wirklich umsetzen können», so Carmen Monn, eine der beiden Projektleiterinnen von «RTR – voll giuven», laut einer Mitteilung. «Letztendlich sind wir mit der Auswahl der Themen und Beiträge sehr zufrieden und hoffen, dass sie dem Publikum gefallen werden. Es hat Spass gemacht, einen Einblick in die Komplexität eines solchen Projekts zu bekommen. Ausserdem fanden wir Gefallen daran, fixe Formate aufzubrechen und für eine Zielgruppe zu arbeiten, die nicht oft oder gar kein Radio hört.»

Die Vorgesetzten lassen freie Hand

Die Idee beim Projekt «RTR – voll giuven» sei es gewesen, die Verantwortung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu übergeben, sagt der Programmverantwortliche von RTR, Valentin Schmed. «Bei RTR arbeiten viele junge Menschen mit tollen Ideen, die sehr motiviert sind und eine super Arbeit machen. Für zwei Tagen können sie die volle Verantwortung für das Programm übernehmen und bekommen so viel Raum für die Umsetzung ihrer Ideen.»

Das Programm von «RTR – voll giuven» beginnt am Freitag zur gewohnten Sendezeit und endet mit einer Challenge zwischen zwei Jugendvereinen (Dardin gegen Savognin). Dieser Wettbewerb ist anschliessend auf Social Media zu sehen. Abends unterhält der Haus-DJ mit Musik für alle. Am Samstag senden die jungen RTR-Mitarbeitende bis um 22 Uhr. Im Studio singen und spielen drei rätoromanische Liveacts für die Zuhörerinnen und Zuhörer. (pd/cbe)