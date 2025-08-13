SRF: Die Marke «Kulturplatz» wird ausgebaut

Publiziert am 13.08.2025

SRF erweitert seine Kulturmarke «Kulturplatz» um mehrere neue Formate. Parallel wird die bestehende TV-Sendung «Kulturplatz» für die digitale Nutzung überarbeitet, teilt das Schweizer Radio und Fernsehen am Mittwoch mit.

Der neue «Kulturplatz Talk» läuft montags bis freitags um 9 Uhr als halbstündige Live-Sendung und ersetzt die bisherige Sendung «Kontext». Ein Team aus vier Moderatoren – Rahel Giger, Florian Hauser, Felix Münger und Barbara P. Peter – führt abwechselnd durch Gespräche zu Kultur- und Gesellschaftsthemen. Die Sendung wird zusätzlich um 18.30 Uhr auf SRF 2 Kultur und um 15 Uhr auf SRF 4 News wiederholt sowie online auf srf.ch/audio angeboten.

Die geplante «Kulturplatz Serie» ab November umfasst sechs 30-minütige Folgen, die Schweizer Kulturschaffende porträtieren, welche international erfolgreich, aber hierzulande wenig bekannt sind. Gleichzeitig arbeitet SRF an der Weiterentwicklung der über 20-jährigen TV-Sendung «Kulturplatz», die weiterhin mittwochs auf SRF 1 ausgestrahlt wird, aber stärker auf digitale Nutzung ausgerichtet werden soll.

«Kulturplatz» gehört laut SRF zu den stärksten Kulturmarken des Unternehmens neben der «Sternstunde Philosophie» und dem «Literaturclub». Sie steht künftig auf allen Kanälen zur Verfügung. Barbara Gysi, Leiterin Radio SRF 2 Kultur, begründet die Expansion mit dem Ziel, «mehr Service und Orientierung im Kulturbereich» zu bieten und das Kulturangebot zur besten Radio-Sendezeit zu stärken. (pd/spo)