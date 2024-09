SRF-Abbau | Jouschu: «Die Massnahmen sind für das Publikum sichtbar»

Publiziert am 24.09.2024

In den letzten Tagen haben Tamedia und SRF jeweils einen Stellenabbau angekündigt. Seltener erfährt man von Restrukturierungen in der Werbebranche. «Werber sind immer euphorischer als Medienhäuser. Damit ein Werber sagt, ‹es geht uns nicht so gut›, braucht sehr viel», stellt Verleger Matthias Ackeret zum Abbau bei Jung von Matt Limmat fest. Fröhlichere Themen in der neuen Podcast-Folge sind das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Ringier Journalistenschule und der neue Migros-Spot mit Rowan Atkinson.

