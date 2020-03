Tamedia: Die Ressorts Kultur und Wissen verschwinden

von Michèle Widmer

Bei der Redaktion Tamedia in Zürich kommt es im Sommer zu einem grösseren Umbau in den Ressorts. Wissen, Kultur, Gesellschaft und Service werden zu Teams degradiert und in dem neu formierten Ressort Leben zusammengefasst. Verantwortlich für den Umbau ist Michael Marti, der diese Bereiche in der Chefredaktion vertritt.



«Durch den Umbau können künftig Synergien genutzt werden in Themenfeldern, die von den Leserinnen und Lesern stark nachgefragt werden», begründet Marti den Entscheid auf Anfrage von persoenlich.com. Künftig soll der Servicecharakter des betreffenden Content-Angebotes akzentuiert und die digitale Aufbereitung verbessert werden.

Weg von starrer Ressorteinteilung

Laut Marti reagiert die Redaktion damit auf die Erkenntnisse aus der stetigen Analyse der digitalen Nutzerzahlen. Die alte Struktur habe sich an den Bedürfnissen einer Zeitung mit ihrer starren Ressorteinteilung orientiert. Die neue Struktur mit dem neuen Ressort Leben erlaube eine agile Gruppierung der Ressourcen und des Know-hows gemäss den Userbedürfnissen auf den Digitalplattformen.

Die neue Struktur hat auch personelle Veränderungen zur Folge. Guido Kalberer (Kultur), Nik Walter (Wissen) und Giuseppe Wüest (Service) werden ihre Titel als Ressortleiter abgeben und künftig nur noch Teams leiten. Neue Co-Ressortchefs werden Bettina Weber (bisher Ressortleiterin Gesellschaft) und Philipp Zweifel (bisher stellvertretender Ressortleiter Kultur).

Das Ziel, Ressourcen einzusparen, hat der Umbau laut Marti nicht. «Die Stellenprozente und die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert sich nicht», sagt er. Neu eingeführt wird indes die Funktion eines Content-Managers. Martin Fischer, der für den Posten von 20 Minuten zu Tamedia wechselt, wird das Ressort in den Bereichen Storytelling, Produktion und Analytics unterstützen.



Das neue Ressort Leben soll Anfang Juli den Betrieb aufnehmen und rund 22 Vollzeitstellen umfassen.