05.11.2026

Du-Magazin

Druckerei Aumüller gewinnt Ovol-Award

Das Regensburger Unternehmen hat die Auszeichnung als «Magazindrucker des Jahres» gewonnen. Ausgezeichnet wurde sie für die Produktion des Kulturmagazins Du.
Publiziert am 05.11.2026

Am 29. Oktober hat Aumüller Druck in Regensburg den Ovol-Award gewonnen. Die Auszeichnung erhielt das Unternehmen für die hochwertige Produktion des Du Kulturmagazins, «das durch anspruchsvolle Gestaltung, ausdrucksstarke Bildwelten und besondere Materialität überzeugt», schreibt Aumüller Druck.

Du-Verleger und -Chefredaktor Oliver Prange sagt: «Wir freuen uns sehr, in Deutschland einen weiteren bedeutenden Preis zu erhalten nach dem Gewinn des Henri-Nannen-Preises im Bereich Fotografie im 2011.»

Der Ovol-Award zeichnet herausragende Qualität im Magazindruck aus. Er gehört zu den Druck & Medien Awards und wird in der Kategorie «Magazindrucker des Jahres» vergeben. (pd)


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