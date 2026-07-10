SRF: «Die Sendung des Monats» wird eingestellt

Publiziert am 10.07.2026

SRF entwickelt sein Comedy- und Satireangebot weiter und stellt dabei zwei bestehende Formate ein. «Die Sendung des Monats» mit Gabriel Vetter und Fabienne Hadorn wird Ende 2026 nach drei Staffeln beendet. Da das Format konzeptbedingt nur einmal monatlich erscheine, sei sein Entwicklungspotenzial in der jetzigen Form eingeschränkt, teilte SRF mit. Bis Ende 2026 erscheint die Sendung noch an drei Sonntagen – zuletzt am 29. November.

Gabriel Vetter wird laut Mitteilung weiterhin seine Radio- und Podcast-Kolumne «Vetters Töne» für SRF umsetzen. SRF und Vetter stünden zudem im Austausch über künftige gemeinsame Projekte.

«Leila's Fix» ebenfalls eingestellt

Vorerst nicht weitergeführt wird auch «Leila's Fix»: Leila Ladari hatte darin in zwei Staffeln gesellschaftliche Themen humorvoll und aus persönlicher Perspektive aufgegriffen, schreibt SRF weiter.

Satire bleibe ein wichtiger Bestandteil des Angebots, betont Rolf Elsener, Bereichsleiter Show & Humor bei SRF, in der Mitteilung. Man wolle ein neues Format entwickeln, das das Publikum auf digitalen Plattformen erreiche und gleichzeitig den eigenständigen humoristischen Blick auf die Schweiz bewahre.

«Fun Fatale» erhält zweite Staffel

Als Ersatz entwickelt SRF ein neues digitales Satireformat, das 2027 auf Play+, der neuen nationalen Streamingplattform der SRG, lanciert werden soll. Eine ergänzende lineare Distribution auf SRF 1 ist vorgesehen. Zudem hat SRF eine zweite Staffel von «Fun Fatale» mit Gastgeberin Andrea Fischer-Schulthess in Auftrag gegeben. Die neuen Folgen des Stand-up-Formats mit rein weiblichem Cast erscheinen 2027. Weitere Comedy- und Satireprojekte befänden sich laut SRF in unterschiedlichen Entwicklungs- und Konzeptionsphasen. (pd/spo)